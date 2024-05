Com a RS-287 retalhada por bloqueios em razão de estragos causados pela força da água sobre a rodovia, o restaurante de dona Ivani Zanatta Severgnini, 49 anos, em Candelária, no Vale do Rio Pardo, enfrenta queda de 80% no movimento. Estacionamento com grande oferta de vagas e mesas vazias marcam o ambiente, hoje praticamente isolado no coração do Estado. Parte do município está no meio de dois bloqueios da rodovia, que dificultam a ligação com cidades vizinhas e avanço para a Região Metropolitana. A história de Ivani é uma das tantas bagunçadas pela mudança no mapa rodoviário do Estado, provocada pelo avanço dos rios sobre as estradas gaúchas entre o fim de abril e início de maio.