O projeto do Inter que pode ser retomado em 2025

Projeto prevê instalação de churrasqueiras no Marinha do Brasil.

Depois de ficar em stand-by por conta da enchente de 2024, as churrasqueiras do Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre, podem sair do papel em 2025. O projeto, que chegou a ser formalizado entre o Inter a prefeitura em abril do ano passado, voltou a ser discutido.