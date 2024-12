AGU pede para Polícia Federal investigar fake news sobre Galípolo, que teria influenciado preço do dólar

Uma notícia falsa atribuída ao próximo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, publicada nas redes sociais na quarta-feira (18) levou a Advocacia-Geral da União (AGU) a acionar a Polícia Federal para investigar o caso. De acordo com a AGU, a fake news prejudicou ações do governo para conter o preço do dólar, em disparada nos últimos dias.