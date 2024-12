Grupo Setup investe em ações sociais e de proteção ao meio ambiente

Sustentabilidade é um valor integrado aos propósitos do Grupo Setup. Grupo Setup / Divulgação

Cada vez mais essencial para o sucesso corporativo, o investimento em sustentabilidade e responsabilidade social é parte do DNA do Grupo Setup desde a sua fundação, em 2006. Muito mais do que uma demanda de mercado e um desdobramento prático da sigla ESG, as ações sociais e de proteção ao meio ambiente vêm sendo, há mais de duas décadas, marcas da empresa em seus cinco setores de atuação: energia, vigilância humana e eletrônica, facilities, manutenção de elevadores e rastreamento veicular.

– A sustentabilidade é um valor relembrado em todos os encontros e treinamentos com os nossos colaboradores. Todo o organograma do Grupo, da direção ao corpo técnico, está engajado nos propósitos de cuidar do meio ambiente e de promover a responsabilidade social – destaca o sócio-diretor da Setup, Filipe Machado.

A empresa conta, inclusive, com um setor específico voltado ao desenvolvimento dessas ações. Cabe ao setor de Meio Ambiente, coordenado pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da empresa, definir políticas ambientais, garantir que a gestão ambiental seja realizada e colocar em prática medidas que mitiguem os impactos da atuação do Grupo.

– Sabemos que, se todos fizerem a sua parte, poderemos contribuir para um futuro mais sustentável. Cada ação, por menor que seja, tem um impacto positivo quando somada a outras – afirma Rosemeire Barbosa Correia, gerente do SESMT, área responsável pelo setor de Meio Ambiente do Grupo Setup.

Gestão dos resíduos

Dentre as ações coordenadas pelo SESMT, estão os processos de gestão de resíduos do Grupo que, além do Rio Grande do Sul, está presente em Santa Catarina. Por meio de parceiros locais, a empresa promove a conscientização sobre o descarte e a correta destinação do lixo produzido em suas sedes.

Uma das iniciativas implementadas pelo setor de Meio Ambiente foi a adesão ao Projeto E+ Reciclagem, do Grupo Equatorial Energia, para quem o Grupo Setup presta serviços em 72 cidades gaúchas. O programa permite que clientes da CEEE Equatorial troque os resíduos recicláveis coletados por descontos na tarifa de energia.

Em outra frente, o Grupo Setup tem promovido não apenas a reciclagem, mas um impacto social positivo na comunidade. Em sua base de Pelotas, por exemplo, é feita a arrecadação de tampinhas para serem doadas ao Instituto Buquê do Amor – ONG que atua, desde 2013, no acolhimento e diagnóstico precoce ao câncer de mama.

– Com o lucro obtido com a venda das tampinhas, a ONG adquire perucas e lenços para mulheres que estão enfrentando a doença, além de colaborar com o pagamento de sessões de quimioterapia – explica Rosemeire, ressaltando que, em 2024, o Grupo Setup arrecadou mais de 10 mil tampinhas.

Renovação da frota

Outras iniciativas relevantes para a preservação do meio ambiente foram a recente renovação da frota da empresa, os constantes investimentos na manutenção veicular e a adoção de veículos elétricos para patrulhamento e vigilância como os ecológicos segways.

– Essas ações resultam em uma redução significativa da emissão de gases poluentes. Hoje, 100% da frota da empresa está em conformidade quando olhamos para os laudos de opacidade e para os demais controles ambientais – afirma a gerente do SESMT.

Em relação à frota, o Grupo Setup é uma das empresas que integram o Programa Ambiental Despoluir, iniciativa conjunta da Confederação Nacional do Transporte (CNT), do Serviço Social do Transporte (SEST) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT). Há mais de dezesseis anos, o Despoluir desenvolve ações em prol do meio ambiente e da qualidade de vida, promovendo boas práticas de responsabilidade socioambiental no setor de transporte do Brasil.

Uma das linhas de ação do Despoluir é a Avaliação Veicular Ambiental, que já atendeu cerca de 55 mil transportadores em todo o país e realizou mais de 4,4 milhões de avaliações veiculares – dentre elas as avaliações na frota do Grupo Setup.

