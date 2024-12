Haddad diz que câmbio é flutuante e que o dólar vai se acomodar

Marcelo Camargo / Agência Brasil

Em meio a recordes sucessivos de fechamento e cotação de R$ 6,269 nesta quarta-feira (18), o dólar deverá "se acomodar", afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele ressaltou o caráter flutuante do câmbio e não descartou que a desvalorização do real e alta da moeda norte-americana esteja atrelada a um ataque especulativo.

— Nós temos um câmbio flutuante e, neste momento em que as coisas estão pendentes, tem um clima de incerteza que faz o câmbio flutuar. Mas eu acredito que ele vai se acomodar — disse Haddad ao sair do Ministério para uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Segundo Haddad, as principais instituições financeiras têm estimativas melhores para a economia que as dos operadores de mercado.

— Até aqui, nas conversas com as grandes instituições, as previsões são melhores do que os especuladores estão fazendo. Mas, enfim, o câmbio flutua.

O ministro lembrou que o Banco Central tem intervindo para vender dólares e que o Tesouro Nacional suspendeu os leilões tradicionais de títulos da dívida pública para fazer leilões de troca e recompra de papéis até sexta-feira (20). Ele não descartou a possibilidade de ataque especulativo coordenado, diante dos juros recordes no mercado futuro e da disparada do dólar.

— Há contatos conosco falando em especulação, inclusive jornalistas respeitáveis falando nisso. Prefiro trabalhar com os fundamentos mostrando a consistência do que estamos fazendo. Pode estar havendo (especulação), mas não estou aqui querendo fazer juízo sobre isso. Esses movimentos mais especulativos são coibidos com intervenção do Tesouro e do Banco Central — declarou.

Cotação do dólar ao vivo

Confira o gráfico da evolução da moeda, disponibilizado pela TradingView: