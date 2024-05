Com boa parte da RS-287 recortada pelos estragos causados pela chuva, a BR-290 virou a principal e praticamente única ligação entre Porto Alegre e a Região Central do Estado. No entanto, o tempo de viagem entre os dois locais se alongou em torno de duas horas em razão da reconfiguração da malha rodoviária do Estado. Antes percorrido em cerca de quatro horas, o trecho de viagem pode tomar até seis horas do motorista. No entanto, a maior parte da viagem é tranquila, principalmente na área entre Vale do Rio Pardo e Região Central. A reportagem de GZH fez a rota, começando pela Nova Ponte do Guaíba e levou cerca de seis horas para chegar em Santa Maria. Caso o motorista opte por começar a viagem via RS-040, RS-118, BR-290 e BR-386, essa distância e tempo de viagem aumentam.