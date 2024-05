Em Eldorado do Sul, um dos municípios mais afetados pelas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, as imagens da tragédia climática se somam a flagras de saques e furtos na região. Foi na primeira semana de forte chuva, na zona industrial, que bandidos se misturaram à população abrigada em uma concessionária da região, que acolhia cerca de mil pessoas.