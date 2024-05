Uma operação policial com cerca de 200 agentes acontece na manhã deste sábado (18) no bairro Restinga, em Porto Alegre. Duas pessoas foram presas. A ação da Polícia Civil e da Brigada Militar, conta com reforço de policiais de Santa Catarina e do Paraná, que estão no Rio Grande do Sul para atuar durante as enchentes. Batizada de Hammerfall, a operação cumpre 22 mandados de busca e apreensão, e dois de prisão preventiva, já efetuadas.