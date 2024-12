Prêmio Marta, de gol mais bonito do futebol feminino, será uma novidade no The Best.

O Fifa The Best 2024 ocorre nesta terça-feira (17), a partir das 14h, em Doha, no Catar. A entidade máxima do futebol vai premiar os melhores do mundo no período de 21 de agosto de 2023 a 10 de agosto de 2024.