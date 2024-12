Vini Jr deve ser premiado o melhor jogador do mundo pela Fifa

Vini Jr será eleito melhor jogador do mundo. Marco Bertorello / AFP

Em um dia histórico para o futebol brasileiro, Vinicius Júnior será coroado como o melhor jogador do mundo na cerimônia do Fifa The Best, realizada nesta terça-feira (17), às 14h, em Doha, no Catar. A informação foi divulgada pelo ge.globo.

O atacante do Real Madrid se juntará a lendas como Romário, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká como os brasileiros a conquistar a prestigiada premiação.

Com apenas 24 anos, Vini Jr. se tornará o segundo brasileiro mais jovem a receber o prêmio, ficando atrás apenas de Ronaldinho Gaúcho. Sua temporada marcada por títulos da Champions League e do Campeonato Espanhol, além de 24 gols e 11 assistências, o credenciaram como o grande favorito à conquista.

Além da celebração do futebol brasileiro, a cerimônia também reservou um momento especial para o volante Thiago Maia, do Inter. Ele foi jogador foi homenageado com o prêmio Fair Play por sua atitude exemplar durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no início do ano.

As imagens de Thiago Maia resgatando pessoas comoveu o mundo e o tornou um símbolo de solidariedade.

Outros brasileiros indicados

Além de Vini Jr. e Thiago Maia, outros brasileiros também estarão presentes na cerimônia. Rodrygo, companheiro de Vini no Real Madrid, e Germán Cano, do Fluminense, foram indicados na categoria de melhor atacante.

Outros nomes como Ganso, Nino, Dante, Bremer, Gabriel Magalhães e Ederson também estão entre os indicados em suas respectivas posições. No futebol feminino, Lorena, Rafaelle, Tarciane, Portillo, Kerolin e Adriana representam o Brasil.