A reação de Thiago Maia, do Inter, ao recado da pessoa salva por ele na enchente

A despensa do apartamento de Evair Gomes Carneiro tem todos os ingredientes para fazer um bolo às pressas, se for preciso. Está sempre pronta para receber o neto, Noah, que adora o que ela chama de Nega Maluca. Mas agora, além da família, espera a visita de outra pessoa importante, a quem chama de herói. Thiago Maia, volante do Inter, prometeu passar na casa da aposentada para vê-la em uma situação melhor do que quando se conheceram. Até porque é impossível ser pior: no encontro entre eles, Evair saiu carregada nos ombros do jogador, com a água na altura do peito.