O Gre-Nal em que todos jogaram do mesmo lado

O Gre-Nal de Curitiba colocará frente a frente adversários que estiveram do mesmo lado na hora mais difícil do Rio Grande do Sul. Jogadores de Grêmio e Inter deixaram a rivalidade para trás e ajudaram a população gaúcha durante a enchente de maio. Em resgates com a água pelo pescoço, na acolhida a quem perdeu tudo, no serviço em abrigos e com Pix, possíveis ídolos da bola reencontraram a vida real. O clássico das 17h30min deste sábado (22), o primeiro disputado acima do Mampituba, também contará com essa memória.