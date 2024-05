A dupla Gre-Nal uniu cores e símbolos para ajudar milhares de pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Os dois clubes lançaram, nesta terça-feira (21), a campanha Jogando Junto – Pela Reconstrução do RS. O ato ocorreu em coletiva de imprensa no Centro Administrativo de Contingência do Governo Estadual, em Porto Alegre. O objetivo é estimular as doações de empresas.