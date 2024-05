Grêmio e Inter se juntaram à iniciativa de reconstrução do Rio Grande do Sul. A Dupla se uniu na tarde desta terça (21), representada pelos presidentes Alessandro Barcellos e Alberto Guerra, que concederam entrevista coletiva para marcar o lançamento da campanha "Jogando Junto – Pela Reconstrução do RS". O evento ocorreu no Centro Administrativo de Contingência do Governo do Rio Grande do Sul (CAC).