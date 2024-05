Sem vislumbrar opções no Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter tiveram de retomar a temporada fora do Estado. Em função das enchentes, Arena, Beira-Rio e os centros de treinamento não estão à disposição. Por esta razão, o Tricolor está treinando no CT do Corinthians, em São Paulo, e o Colorado no Otto Hotel, em Itu-SP.