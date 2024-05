A dez dias do jogo contra o The Strongest, pela Copa Libertadores, o Grêmio ainda não chegou à fase de esboçar o time titular ou treinar jogadas ensaiadas. Nos primeiros três dias de atividades no CT do Corinthians, em São Paulo, as atenções da comissão técnica foram ao preparo físico e à saúde mental dos atletas. A parte técnica só será entrará em pauta nesta segunda (20), a partir da chegada do técnico Renato Portaluppi.