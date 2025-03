"Sombra e água fresca" aliviam passeio do público na Expodireto

Em tempos de calor extremo e falta de chuva , todo refresco é bem-vindo. E na Expodireto Cotrijal, onde as altas temperaturas costumam ter protagonismo, as alternativas para aliviar a sede ganham espaço este ano — que celebra 25 edições da feira de tecnologias para o agro.

Os totens de hidratação conversam com outros espaços do parque pensados para garantir refresco e descanso do público. As sombras dos jardins floridos estão entre os lugares mais disputados entre uma volta e outra pelos estandes. Mesmo nesta segunda-feira (10), quando as temperaturas agradáveis se tornaram convite para estar na Expodireto, os locais frescos mantinham grande movimentação.