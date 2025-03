Grêmio mira zagueiro experiente em nova janela de transferências 

Presidente do Grêmio disse que clube avalia fazer mais contratações. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grêmio estabeleceu a experiência como pré-requisito na busca por reforços na janela de transferências doméstica que abriu nesta segunda-feira (10). A prioridade é contratar mais um zagueiro.

No geral, o departamento de futebol busca nomes de "jerarquía", como dizem os argentinos para se referir a atletas com rodagem e, ao mesmo tempo, com "estofo" para lidar com situações de forte pressão.

— A idade média do nosso time é muito baixa. Apesar de querermos muito o resultado imediato e o título do Gauchão, a gente pensa também em um Grêmio para o ano que vem e para os próximos anos — disse o presidente Alberto Guerra, após a derrota no clássico.

Segundo o dirigente, essa é uma das principais diferenças entre as duas equipes.

— Talvez falte (ao Grêmio) um pouco de casca para alguns jogadores. Talvez falte alguém que possa chamar o jogo para si e dar uma certa tranquilidade — concluiu.

Contratações

Sem falar em posições, o dirigente admitiu que o clube ainda busca reforços.

— Fizemos um esforço muito grande para entregar muitas contratações solicitadas pela comissão técnica. Mas a gente fez a opção por jogadores mais jovens, com possibilidade de revenda futura e de saber onde a gente vai investir o escasso recurso do Grêmio.

De acordo com o presidente, há a possibilidade de trazer mais reforços.

— A gente vem falando em outras peças e está sempre avaliando contratações. Não terminou aqui — completou.

Prioridade

Conforme apurado por Zero Hora, a prioridade do Grêmio é mais um zagueiro. Porém, não estão descartadas contratações de nomes experientes em outros setores.

O Tricolor, assim como todos os clubes brasileiros, podem realizar contratações exclusivamente no mercado nacional até o dia 11 de abril, desde que os atletas tenham sido ao menos inscritos em algum Campeonato Estadual.