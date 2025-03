Grêmio venceu o Inter no Beira-Rio por três gols de diferença apenas duas vezes na história

Diego Souza marcou um dos gols do Grêmio na vitória por 3 a 0, em 2022. Jefferson Botega / Agencia RBS

A vitória do Inter por 2 a 0 na Arena obriga o Grêmio a pelo menos vencer por dois gols de diferença para tentar conquistar o Gauchão 2025.

Para evitar uma disputa de pênaltis, porém, o Tricolor terá de fazer um placar que só conseguiu duas vezes ao longo da história do clássico.

A última delas ocorreu há três anos, na semifinal do Gauchão de 2022. No jogo de ida, o Grêmio comandado por Roger Machado fez 3 a 0 no Inter de Cacique Medina e largou em vantagem por uma vaga na final.

O outro jogo não teve caráter eliminatório. Em 6 de novembro de 1977, pelo Brasileirão, o Grêmio goleou o Inter por 4 a 0. Yura, duas vezes, Tadeu Ricci e Tarciso marcaram os gols tricolores.

"O jogo da vida"

Yura define este jogo como o clássico de sua vida. Na ocasião, o Colorado estava lançando seu novo uniforme da Adidas.

— O pessoal diz que o primeiro gol foi um balão que dei para dentro da área, mas pelo menos a bola foi em direção ao gol. Naquela goleira, tinha uma parte aberta na arquibancada e batia um vento, que ajudou a levar a bola. Foi o jogo da minha vida — contou Yura à Zero Hora em 2020.

Yura (D) marcou dois gols no Gre-Nal de 1977. Agencia RBS / Agencia RBS

As vitórias do Grêmio por três gols de diferença no Beira-Rio

19 de março de 2022

Inter 0 x 3 Grêmio (semifinal do Gauchão)

6 de novembro de 1977

Inter 0 x 4 Grêmio (Brasileirão)

As vitórias do Grêmio por dois gols de diferença no Beira-Rio

2010

Inter 0x2 Grêmio (Gauchão)

2007

Inter 0x2 Grêmio (Brasileirão)

1989

Inter 1x3 Grêmio (Gauchão)

1982

Inter 0x2 Grêmio (Gauchão)

1977

Inter 0x2 Grêmio (Gauchão)

1975

Inter 1x3 Grêmio (Gauchão)

1971

Inter 0x2 Grêmio (Amistoso)