Produtores que participam da Expodireto desde a 1ª edição relacionam feira com o desenvolvimento local: "Superamos crises"

Aos 71 anos, Roveni Doneda ajudou na cozinha na primeira edição da Expodireto, em 2000. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Muito mudou desde a primeira Expodireto Cotrijal, há 25 anos, em Não-Me-Toque, no norte do Estado. Hoje com 610 expositores distribuídos no parque de mais de 130 hectares, a feira do agronegócio começou a 25ª edição nesta segunda (10) e retoma o legado de um quarto de século dedicado ao desenvolvimento da agricultura regional.

Aos 71 anos, a produtora rural e conselheira da Cotrijal Roveni Doneda recorda do pequeno espaço onde antes acontecia a Expodireto. Com 32 hectares e 114 expositores, os primeiros passos da feira foram em 2000, com pouco acesso à internet e sem calçamento no trajeto.

— Quando iniciou ela era pequena, não tinha calçamento, era barro e lembro que choveu. Eu vim por curiosidade e para trabalhar na cozinha. Naquela época não tinha restaurante, então pediram para as associadas (da Cotrijal) fazerem o almoço. Algumas de nós trabalhavam na salada, lá fora, e outras na cozinha — conta.

Leia Mais Expodireto Cotrijal é aberta em Não-Me-Toque com cobranças do agro e anúncio de fundo para enfrentamento da estiagem

Com a expansão da feira, Roveni afirma que os cinco dias de evento se tornaram curtos para todas as atrações disponíveis. Para a conselheira, que planta soja, trigo e cevada, o impacto das inovações fica evidente na sua propriedade.

— A gente não imaginava que um dia ia ter drone e tantas opções digitais, tanto para o pequeno como grande produtor. É uma mudança muito grande — completa.

Aprender para evoluir

"Superamos crises com o conhecimento que fomos adquirindo na feira", disse o casal José Romeu e Loiva Kraemer. Rebecca Mistura / Agencia RBS

A primeira edição reuniu 41,1 mil pessoas e terminou com R$ 21 milhões em negócios, números expressivos para um evento de estreia. E, a cada edição, o crescimento da feira passou a se misturar com o desenvolvimento de produtores.

Quem viveu isso foram os produtores rurais José Romeu Kraemer e Loiva Kraemer, que têm uma pequena propriedade onde produzem leite e soja. O casal é associado da Cotrijal e participa desde a primeira edição da feira.

— Ficamos curiosos quando falaram que ia ter uma exposição, principalmente pelas máquinas agrícolas — lembra Romeu.

Os dois reconhecem os desafios para seguir na agricultura, mas segundo eles, a resiliência ganha força com as facilidades oferecidas pelas inovações no campo.