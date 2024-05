Em virtude das inundações em suas estruturas em Porto Alegre, o Grêmio terá uma casa provisória para o jogo do dia 29 de maio, contra o The Strongest, pela Libertadores. O Coritiba cedeu o estádio Couto Pereira para o retorno das partidas oficiais do Tricolor. A boa condição do gramado, que passou por reforma no fim de abril, é um dos pontos a favor de utilizar a estrutura do clube paranaense.