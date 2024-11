Quatro vigias para cada 400 presos?

Recebemos dezenas de mensagens de policiais penais no fim de semana, após o assassinato a tiros de um líder de facção, Jackson Peixoto Rodrigues, o Nego Jackson, dentro do módulo 3 da Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan 3). Os servidores do sistema penitenciário reclamam que esse complexo penal, que surgiu para ser modelo, não tem muros, que as telas são cortadas com alicate, que esquadrilhas de drones manipulados por criminosos enxameiam ao redor da prisão e que um desses aparelhos levou a pistola usada para matar o chefe criminoso.