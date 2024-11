Pecan tinha um servidor para cada 45 detentos no dia do assassinato de líder de facção

Na manhã de segunda-feira (25), perguntamos ao governador Eduardo Leite se era verdade que 400 presos eram vigiados por apenas quatro policiais penais no módulo 3 da Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan 3). Isso daria média de um servidor para cada cem detentos, no dia em que o líder de facção Jackson Peixoto Rodrigues, o Nego Jackson, foi assassinado lá dentro com sete tiros. O colunista recebeu esse informe de agentes que atuam no local. Até por lidar mais com políticas macro e não com minúcias do sistema penitenciário, Leite não soube responder. Mas a resposta veio no mesmo dia, à tarde. Conforme o governo estadual, naquele dia, a Pecan contava com um servidor para cada 45 presos.