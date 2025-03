Videomonitoramento contribui para taxa de quase 100% de resolução de homicídios em Santa Maria

O Grande Irmão (aquele que tudo vê, apelido pelo qual é conhecido o videomonitoramento das ruas) tem contribuído para que sejam resolvidos quase 100% dos homicídios em Santa Maria , na região central do Estado. As câmeras postadas em locais estratégicos registraram quase 2 mil flagrantes de crimes diversos ou de suspeitos de cometê-los, nos últimos dois anos.

Não é só lá que o videomonitoramento é basilar para a segurança pública, lógico. Ele é pedra fundamental do projeto RS Seguro, pelo qual o Rio Grande do Sul tem alcançado redução gradual dos principais delitos, ao longo da última década. As principais cidades gaúchas contam com esse tipo de estratégia.

O videomonitoramento é coordenado pela prefeitura a partir do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), que é mantido pela secretaria da Segurança e Ordem Pública e completou cinco anos de atividade. Além de imagens, o Ciosp propicia a integração entre diversas instâncias do aparato de combate ao crime, que trocam inteligência e tecnologia. Ali operam, em tempo integral, os atendimentos dos Bombeiros, Samu, Brigada Militar, Polícia Civil, e órgãos da Prefeitura, como Guarda Municipal e Superintendência de Trânsito.

- As ferramentas do Ciosp são fundamentais para a elucidação de homicídios. Atualmente, a primeira diligência a ser feita fora do local do crime quase sempre é a busca por imagens e informações no Ciosp. A imagem é decisiva, permitindo à polícia identificar rapidamente os autores, muitas vezes em questão de horas, graças ao reconhecimento facial e à experiência dos policiais. Crimes que antes levavam dias ou semanas para serem solucionados, agora são resolvidos até mesmo em 24 horas, graças ao cercamento eletrônico e à vasta rede de câmeras disponíveis - avalia o delegado Sandro Meinerz.