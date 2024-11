Em carta escrita um dia antes de ser morto no Complexo Prisional de Canoas, o preso Jackson Peixoto Rodrigues, conhecido como Nego Jackson, pediu transferência do local temendo "alguma falha na segurança". A existência do documento foi confirmada pelo governo do Estado. Cinco servidores foram afastados, incluindo o funcionário que recebeu o pedido e o diretor da penitenciária.