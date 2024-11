Entrevista à Rádio Gaúcha Notícia

“Pasc terá novo módulo, que garantirá o isolamento dos presos”, afirma Leite após assassinato de criminoso que havia sido transferido para a Pecan 3

Detento conhecido como Nego Jackson foi alvejado no sábado com sete tiros dentro da penitenciária de Canoas, onde cumpria pena porque a prisão em Charqueadas não estava em condições adequadas de segregação de lideranças, conforme o governador do Estado