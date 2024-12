Rodoviária de Porto Alegre dobrará número de viagens para atender à demanda de Ano-Novo

Expectativa é que maioria dos viajantes tenha como destino o Litoral, ao contrário do Natal, quando a demanda foi por viagens ao Interior. Camila Hermes / Agencia RBS

Cerca de 25 mil pessoas devem passar pela rodoviária de Porto Alegre nos próximos dias, na saída para o feriado de Ano-Novo. O número representa o dobro dos 12 mil passageiros que costumam circular pelo local nos fins de semana de verão. Para atender à demanda, o número de horários disponíveis será dobrado.

A expectativa é de que o movimento seja similar ao período do Natal, quando 25 mil pessoas passaram pelo local, conforme estimativa. No último fim de semana, os destinos mais procurados foram municípios do interior do Estado. Agora, os viajantes devem se deslocar mais para o Litoral.

Atualmente, 300 viagens são disponibilizadas diariamente. A oferta já é maior do que a operação anterior ao final do ano, quando eram 220 viagens por dia. Conforme o gerente de operações da Rodoviária, Jorge Rosa, entre esta sexta (27) e segunda-feira (30), serão oferecidos 300 horários extras, chegando a 600.

O adicional é considerado suficiente para suprir a demanda. Os passageiros podem comprar as passagens online ou presencialmente.

— Não vai faltar lugar pro pessoal. Sempre alertando aquelas pessoas que vão viajar sexta-feira, sábado ou na segunda, aqueles que ainda não garantiram os seus bilhetes, que procurem com a maior brevidade possível, e que, ao pegar esse bilhete com o seu horário, sempre procurem sair bem cedo dos seus domicílios para evitar algum transtorno no trânsito e perder o ônibus. Aqui nós temos uma sala de embarque onde as pessoas podem ficar, uma sala climatizada — alerta.

Retomada após enchente

A rodoviária ainda sofre com impactos da enchente de maio, quando ficou totalmente alagada. Atualmente não há restrições na operação das viagens.

Porém, alguns setores seguem interditados, como os banheiros masculino e feminino do térreo e a loja de venda de bilhetes para viagens internacionais e interestaduais. Enquanto isso, a venda está sendo feita em frente aos boxes 40 e 43 e também pela internet.

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) abriu um edital para selecionar a empresa que vai reparar as estruturas danificadas e revitalizar espaços da rodoviária. No dia 16, o órgão divulgou que quatro empresas estão na disputa. Nesta quinta (26), o Daer afirmou que as interessadas ainda estão sendo avaliadas.

— Agora, após sete meses, nós estamos retornando àqueles números passados. É claro que nós não estamos 100%, mas já estamos bem próximos de um bom movimento. Nós começamos a retomada com três horários e 80 pessoas viajando. Retomar agora e retornar com 220 horários diários, sendo que nessa época do verão passaremos a 300 horários, já é um bom número — avalia o gerente de operações.