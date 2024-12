Listão do PL tem mais de 80 indicações para cargos na prefeitura de Porto Alegre

Em março, Melo (centro) reuniu-se com integrantes do PL para selar apoio do partido a sua candidatura. Mateus Raugust / Divulgação

Partido da vice-prefeita eleita Betina Worm, o PL entregou nesta quinta-feira (26) ao futuro secretário André Coronel, hoje chefe de Gabinete do prefeito Sebastião Melo, sua lista de indicações para cargos na prefeitura. De acordo com o presidente municipal do PL, deputado federal Luciano Zucco, a lista contém "cerca de 40 nomes". Cada um dos quatro vereadores eleitos indicou mais 12, para que desses o prefeito escolha 10 pelo currículo. Ficou acertado com Melo que cada vereador terá direito a 10 cargos.

A coluna teve acesso a um rascunho do ofício 007/2024 - PL/POA, em papel timbrado do PL, com uma lista de 87 nomes. Nela, faltavam as indicações do vereador Jessé Sangali. De acordo com Zucco, essa lista "é furada" porque houve uma depuração. O deputado pediu para que a lista não seja publicada para não melindrar os que entraram em alguma versão e depois foram excluídos. Nessa versão desatualizada estão indicações para cargos de segundo e terceiro escalões na prefeitura.

O PL já garantiu duas secretarias, a da Educação, para Leonardo Pascoal, e a do Desenvolvimento Econômico, para Rosani Pereira. Zucco diz que está negociando uma terceira e que, no final, poderá ganhar uma quarta.

— Nós não somos parceiros do prefeito Melo. Nós somos governo e elegemos a vice-prefeita — disse Zucco.

No rascunho do ofício há uma lista dos que já trabalham na prefeitura e que o PL pede para que continuem. Entre eles está Giovana Morsch Cherini, filha do presidente estadual do PL, Giovani Cherini.

Nessa versão, o secretário municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa, não aparece entre os que devem permanecer, mas um pouco mais abaixo, indicado “para compor o Mandato 2025/2028”. Detalhe: rebaixado de secretário para adjunto da pasta que hoje ocupa.

Todos os suplentes de vereador com votação expressiva (cerca de mil votos) são indicados para cargos: Fabiano Rheinheimer (2.377 votos), Roberto Pinto Maciel (1.792 votos), Paulo Figueiró Sobrinho (1.977 votos) Marcelo Chiodo (1.341 votos), Wagner Luis Galardão (1.337 votos) e Guilherme Todeschini (983 votos). Zucco não quis confirmar para que cargos foram indicados.

Cada vereador, além de indicar nominalmente 12 cargos, ainda aparece com o nome entre parênteses, como “padrinho” do indicado. Nessa longa lista, aparecem também indicações dos deputados Cherini, Sanderson e Bibo Nunes. Em um dos casos, a lista preliminar não tem o nome do candidato. Aparece apenas “indicação Bibo Nunes”.

O marido da vereadora Comandante Nádia aparece na lista como indicação do PL, sem o nome dela. Coronel da Brigada Militar, Ricardo Accioli Gerhard é indicado para diretor da Procempa. Zucco disse que, até onde lembra, o nome dele não entrou na lista definitiva, que ele prefere manter em sigilo. A ex-esposa de Zucco, a fisioterapeuta Débora Edna da Silva, foi indicada pela Comandante Nádia para a Secretaria da Saúde. Os dois são separados há 16 anos e ela é uma técnica reconhecida, que trabalhou na campanha de Nádia.

O que o PL está fazendo não é ilegal. Todos os partidos aliados fazem suas indicações e, somadas, elas ultrapassam longe o número de vagas. É por isso que Melo está demorando para montar o quebra-cabeças, já que não é apenas a secretaria que está em jogo, mas cargos de diferentes níveis em cada área da prefeitura.