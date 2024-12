Melo anuncia mais cinco nomes para sua equipe

Pelas redes sociais, o prefeito Sebastião Melo anunciou na tarde desta segunda-feira (23) mais cinco nomes que irão compor o seu secretariado no próximo mandato. A principal novidade é a indicação da empresária Rosani Alves Pereira como secretária do Desenvolvimento Econômico. A pasta vinha sendo disputada pelos partidos aliados, mas coube ao PL a indicação. Rosani foi convidada pelo deputado federal Luciano Zucco, presidente municipal do PL. A veterinária Lisandra Ferreira Dornelles será gestora do Gabinete da Causa Animal.