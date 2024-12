Coragem regulatória

Por Adrianno Lorenzon, diretor de Gás Natural da Abrace Energia, e Letycia Pedroza, analista de Energia da Abrace Energia

Se há alguns meses os consumidores de gás canalizado do Rio Grande do Sul estavam preocupados com a proposta de reajuste que encareceria em mais de 75% a tarifa de distribuição da Sulgás, hoje estão mais aliviados com o reajuste de 7% aprovado pela agência reguladora estadual.

A revisão tarifária de 2024 da Sulgás foi um processo com intensa participação dos consumidores de gás, que demonstraram que a proposta inicial colocada em consulta pública padecia de dois males: a causa e o efeito. A causa para um reajuste tão relevante residia em interpretações do contrato de concessão que privilegiavam a concessionária. Especialmente em relação à forma como ganhos do ano anterior seriam repassados aos consumidores, que deveriam pagar pelos impostos de renda da Sulgás.

Os consumidores gaúchos economizarão quase R$ 100 milhões ao ano na tarifa do gás

Sobre esses, a Agergs reconheceu a ilegalidade do dispositivo do contrato de concessão da Sulgás frente à Lei do Gás estadual e à Lei Geral de Concessões, excluindo os impostos associados a resultados da tarifa. Com isso, os consumidores gaúchos economizarão quase R$ 100 milhões ao ano na tarifa do gás.

Além disso, a Agergs corrigiu o método de ajustes aplicado pela Sulgás para compensar diferenças entre a margem aprovada pelo regulador e os custos, de fato, incorridos. Acertadamente, a nova metodologia considerou o volume efetivamente movimentado no ciclo anterior, garantindo que não houvesse remuneração adicional.

A construção do arcabouço regulatório do gás canalizado no Estado vem evoluindo. Isso é natural para uma regulação tão recente. Não cabe a argumentação de que mudanças não podem ser realizadas a cada ciclo.