O futuro do agro passa por Passo Fundo

Fazenda Compostela quer mostrar que é possível unir alta produtividade, tecnologia de ponta e respeito ao meio ambiente. Diogo Zanatta / Especial

Por Erasmo Carlos Battistella, CEO da Be8

Não é novidade para ninguém que o agro é o motor da economia brasileira. O setor representa cerca de 27% do PIB nacional, responde por mais de 40% das exportações e gera milhões de empregos em todo o país. E é justamente por ser tão relevante que temos também que encará-lo como um grande aliado para a construção de um futuro mais sustentável para o planeta. Agro é energia e alimento, e essa dualidade reforça ainda mais o papel estratégico do setor para o Brasil e o mundo.

Mês passado, anunciamos um investimento que busca transformar essa visão em realidade: a aquisição da Fazenda Compostela, aqui mesmo em Passo Fundo, às margens da BR-285.

Com 230 hectares destinados ao cultivo de grãos — soja e milho no verão, trigo e triticale no inverno —, ela foi concebida como um modelo de produção agrícola sustentável. O nome é inspirado no Caminho de Santiago de Compostela, uma viagem transformadora que fiz este ano e que tem inspirado profundamente a minha caminhada desde então.

Na Compostela, queremos mostrar que é possível unir alta produtividade com tecnologia de ponta e respeito ao meio ambiente.

Para isso, firmamos uma parceria com a John Deere e a SLC Máquinas, para que todo o maquinário seja abastecido com Be8 BeVant, biocombustível da Be8 que substitui completamente o diesel, sem perder desempenho e reduzindo pela metade as emissões de gases do efeito estufa (GEE). Nossa proposta é mostrar que o agro brasileiro pode produzir mais com menos impacto.

O projeto também contará com áreas voltadas à pesquisa e inovação, em parceria com instituições de ensino e pesquisa. Vamos explorar o desenvolvimento de culturas oleaginosas para biocombustíveis, gramíneas para etanol e aprimoramento genético em cultivos voltados à energia renovável.

Queremos utilizar o que há de mais avançado em tecnologia, insumos, culturas e sistemas de manejo, numa verdadeira demonstração da capacidade e eficiência dos biocombustíveis — e daquilo que o agro pode se tornar.

Devo admitir que este é um sonho antigo, que tenho há mais de 20 anos, quando criei a Be8 (então Bsbios). Para além dos objetivos comerciais e da crença no negócio, sempre quis realizar o ciclo completo de produção e transformação, com o biodiesel abastecendo as máquinas agrícolas. Ver esse sonho se concretizar é uma realização pessoal e profissional que me enche de orgulho.

A transição energética no campo não é um luxo, nem uma imposição externa que ameaça a competitividade brasileira. Pelo contrário, é uma necessidade para preservar e ampliar nosso protagonismo global na produção agrícola e tecnológica.

Com a Compostela, queremos — a partir de Passo Fundo — inspirar o agro nacional a liderar essa transformação, mostrando que é possível produzir mais e melhor, cuidando do meio ambiente e garantindo um futuro mais sustentável para todos.