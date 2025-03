União dos produtores gaúchos é destaque na Casa RBS no último dia de Expodireto  

Feira termina nesta sexta-feira, mas próxima edição já está confirmada para março de 2026. Jefferson Botega / Agencia RBS

No encerramento da 25ª Expodireto Cotrijal em Não-Me-Toque, edição marcada pelas discussões sobre mudanças climáticas e o endividamento vivido pelos agricultores gaúchos, a união do setor é o grande destaque. Lideranças do setor público e privado que passaram pela Casa RBS ressaltaram a resiliência dos produtores para superar o cenário de dificuldades.

— Apesar de estamos enfrentando uma pequena seca, a gente sente o estado bastante pujante, o homem do agro com muita garra, com muita determinação. A Expodireto é um exemplo da coragem dos homens de Não-Me-Toque e de todo o RS em produzir e mostrar ao Brasil a qualidade, a competência, o dinamismo e a inovação — afirmou o Diretor de Desenvolvimento do Banrisul, Fernando Postal.

Mesmo com a queda prevista nas safras de soja e milho por causa da estiagem, o diretor lembrou dos bons resultados das safras de arroz e tabaco, além das frutas como uva ameixa, pêssego e caqui. Tudo isso contribuindo para o desenvolvimento do setor.

Na feira desde a primeira edição, o diretor-presidente da GF Máquinas, Toni Ferrarin, avaliou que, mesmo com um quarto ano de efeitos climáticos no agronegócio gaúcho, permanece a união para superar a crise.

— Algumas regiões têm impacto severo do clima, então o nível de negociação é mais baixo, mas o agro segue. O agro gaúcho é resiliente e forte. Vamos seguir fazendo negócios e os produtores vão seguir plantando e vai dar tudo certo, contando com o apoio do governo e das entidades — pontuou Ferrarin em passagem pela Casa RBS.

Futuro promissor

Um dos exemplos de quem aposta no futuro longevo do setor vem de Passo Fundo: a Atitus, que aproveitou a feira para lançar o “Centro de Formação de Condutores (CFC)" para operar máquinas agrícolas nas lavouras. A inciativa é uma união com a gigante dos maquinários John Deere, através da SLC Máquinas.

— Estamos muito felizes em estar numa das maiores feiras do agronegócio brasileiro. Nos conectamos com parceiros que já fazem parte do ecossistema do agronegócio da Atitus e prospectamos novos parceiros que queiram fazer parte da formação dos jovens que vão ingressar na carreira do agro no futuro — explicou ao Grupo RBS o Diretor da Escola do Agronegócio da Atitus, Deniz Anziliero.

Leia Mais Como vai funcionar o primeiro "CFC" de máquinas agrícolas de Passo Fundo

Casa RBS

Equipe de 15 jornalistas trabalhou no local durante toda a Expodireto. Luis Iarcheski / Agencia RBS

Voltada ao debate, a Casa RBS é um espaço institucional onde os visitantes acompanharam programas de rádio e TV, e puderam interagir com comunicadores. Com um espaço exclusivo e cobertura integrada, o Grupo RBS reafirma seu compromisso com o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul.