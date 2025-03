Doce de leite com açaí, mostarda com butiá e queijo com café: veja as misturas inusitadas que encontramos na Expodireto

Mostarda com butiá fica boa quando produzida do jeito certo, diz o criador Ericles Raymundo. Eduarda Costa / Agencia RBS

O Pavilhão da Agricultura Familiar na Expodireto Cotrijal em Não-Me-Toque, no norte do Estado, sempre é um dos mais movimentados da feira. Entre salames, pães e geleias, GZH Passo Fundo percorreu os corredores para mostrar os sabores e combinações mais exóticas vendidas por lá.

Logo na chegada está o estande da empresa Ferreiro Sabores, de Passo do Sobrado. Especializados em molhos, o proprietário Ericles Raymundo e a família desenvolveram uma receita nada tradicional que mescla mostarda com butiá.

— Vendíamos geleias, mas resolvemos surfar nesse mundo do “agridoce”. Uma amiga de Porto Alegre trouxe essa ideia do butiá e testamos. É uma combinação exótica, que ninguém poderia imaginar que combinaria, mas fazendo do jeito certo fica muito bom — resume Raymundo.

Seguindo em busca de combinações inusitadas, encontramos a queijaria Dorf, que veio de Teutônia. Entre as receitas, eles lançaram nesta edição da feira o queijo com café. De longa maturação, o produto é feito com leite cru e fica 10 dias mergulhado no café, como explica o sócio proprietário da agroindústria, Jackson Jacobs.

— É um queijo muito mais intenso e marcante pelo período de maturação. O café é adicionado na massa e depois também o queijo é mergulhado ali. Isso que acaba intensificando muito mais o sabor dele.

Já para os amantes de doce, a pedida é dar uma passadinha pelo estande da Intenso Laticínios. Depois de lançar o doce de leite com limão na Expointer do ano passado, eles vieram de Soledade com outro acerto: doce de leite com açaí.

— Trabalhávamos apenas com produção de leite e a partir de 2018 passamos para os laticínios. Pegamos o açaí por ser a fruta do momento. No doce de leite, ela quebra o gosto do açúcar e traz uma combinação perfeita — resume o sócio-proprietário Tadeu Debona.

Assista ao vídeo com os sabores exóticos encontrados na Expodireto 2025