Com ampliação, parque da Expodireto terá espaço para 180 novos expositores em 2026

Ampliação fará com que a RS-142, agora municipalizada, passe dentro do parque da feira.

Em acordo assinado nesta quinta-feira (13), pelo presidente da Cotrijal, Nei César Mânica, e o prefeito Gilson dos Santos (PL), a Cotrijal destina um espaço de cerca de 2 mil metros de extensão ao município para a realocação do trecho da RS-142 que conecta Não-Me-Toque e Victor Graeff. O termo ainda autoriza o Poder Executivo a iniciar as obras que visam reposicionar a rodovia.

Esse é o último passo antes da licitação para contratar as empresas que farão a terraplanagem, drenagem, iluminação, arborização, energia e asfaltamento do novo espaço.

— A feira vai aumentar significativamente . Muitos empresários vão conseguir participar. Vamos dividir as áreas para dar mais oportunidade às empresas — disse Mânica.

Como vai ficar o parque

Com a ampliação, a RS-142, agora municipalizada , passará pelo meio da feira.

— Agora que concluímos os trâmites da (municipalização) da rodovia, fizemos a doação do antigo traçado para a Cotrijal para iniciar as obras e fazer a expansão do parque — disse o prefeito de Não-Me-Toque.