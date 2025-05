Onde estão as árvores gigantes de erva-mate do Rio Grande do Sul? 

Concurso também quer criar diferentes oportunidades para a erva-mate, árvore símbolo do Rio Grande do Sul.

Um concurso de abrangência estadual irá revelar o maior exemplar de erva-mate (Ilex paraguariensis), árvore símbolo do Estado gaúcho. Batizado como Concurso Árvores Gigantes do Rio Grande do Sul , a ação é uma iniciativa e tem a coordenação da Universidade de Passo Fundo (UPF).

O concurso visa identificar os maiores exemplares de diferentes espécies arbóreas nativas do Rio Grande do Sul, também consideradas estratégicas para a conservação da fauna silvestre .

A erva-mate, ao lado da araucária, é uma das grandes representantes deste bioma, sendo a sua principal espécie florestal não madeireira a fazer parte na vida de diversas espécies, integrando a economia , cultura , hábitos e costumes das pessoas. No aspecto ambiental interage com outras espécies da flora e fauna silvestre , numa relação harmônica de sobrevivência e simbiose.

O lançamento oficial do concurso ocorreu durante Expodireto Cotrijal 2025, em Não-Me-Toque, por ocasião do 17° Fórum Florestal RS. Além de destacar a árvore de erva-mate gigante do estado, o Concurso Árvores Gigantes do Rio Grande do Sul destacará as árvores gigantes dos municípios e de cada um dos cinco Polos Ervateiros gaúchos.