Fenamilho Internacional começa neste sábado em Santo Ângelo

Neste sábado (19) começa a 21ª Fenamilho Internacional , no Parque de Exposições Siegfried Ritter, em Santo Ângelo , no noroeste gaúcho. O evento que tem 400 expositores deve reunir 200 mil visitantes durante os nove dias de feira, que segue até 27 de abril.

Considerado um dos principais eventos do setor agropecuário e empresarial do interior gaúcho, reúne produtores, empreendedores e instituições em torno de negócios, inovação e cultura. A expectativa é reunir visitantes de todo o Estado e de países do Mercosul.