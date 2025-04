Colheita de soja se aproxima de 70% e Emater estima média de 40 sacas por hectare na região de Passo Fundo

Produtividade do grão foi afetada em razão da estiagem. Eduardo Krais / Agencia RBS

A colheita de soja na região da Emater/RS-Ascar, que abrange Passo Fundo e mais 41 municípios da região, se aproxima dos 70% conforme dados desta segunda-feira (7). A expectativa é de que a colheita esteja completa antes do fim do mês de abril, mais cedo do que o previsto.

De acordo com o supervisor microrregional da Emater, Oriberto Adami, a estiagem adiantou o ciclo da planta. A estimativa é de que a safra na região feche com uma média de cerca de 40 sacas por hectare.

— Essas lavouras, praticamente pela falta de umidade, fecharam o ciclo antes. Nós estamos julgando em torno de 40 sacas por hectare de média, mas tem áreas colhendo 30, outros municípios, que receberam chuvas esparsas em janeiro e fevereiro, chegam a 70, 80. Mas a realidade da maioria não é essa — destaca.

O total fica pouco acima da última projeção feita pela instituição em março, de 37,33 sacas por hectare na safra de 2024/2025. A retração foi de 30% em relação à estimativa original da produção de soja.

As chuvas das últimas semanas, embora positivas para pastagens e produção leiteira, não interferiram no desenvolvimento do grão, uma vez que a soja já estava em fim de ciclo. O especialista aponta que o déficit hídrico dos últimos dois meses afetou a produtividade do grão em áreas tardias.

— Em breve a gente vai plantar cobertura de solo e as culturas de inverno, então, o ideal é que a chuva entrasse numa normalidade para suprir esse déficit hídrico que até o momento persiste — acrescenta Adami.

Milho

Já em relação ao milho, a colheita está quase concluída, com produtividade acima do esperado. A expectativa, segundo a Emater, é de fechar a safra com média de 150 sacas por hectare, com propriedades que podem chegar a 200.

O resultado é fruto do acumulado de precipitação até dezembro, que possibilitou boa umidade até o fim do ciclo.