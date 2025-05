Colheita da soja é concluída em Passo Fundo e região; produção média foi 35% menor que previsão inicial

A colheita da soja foi oficialmente concluída em Passo Fundo e outros 41 municípios do norte gaúcho atendidos pelo escritório regional Planalto da Emater/Ascar RS. A produção média nessa parte do Rio Grande do Sul foi de 40 sacas por hectare, quase 35% a menos do esperado para a safra, de 64 sc/ha.