CSG estima em R$ 300 milhões o custo de obras emergenciais na Serra e Vale do Caí em função da enchente

Esse montante aproximado deverá ser negociado com o governo do Estado e, de alguma forma, ressarcido à CSG, já que não está previsto no contrato. Essa compensação pode ocorrer por meio de medidas como o adiamento de investimentos ou até mesmo aporte direto do Estado via Funrigs, o fundo destinado às obras de reconstrução e resiliência. É improvável que o custo seja repassado à tarifa, já considerada elevada.