Produção de pinhão precoce deve ser 40% menor na região do Planalto, aponta Emater

Pinhão já é encontrado em mercados e fruteiras. Porthus Junior / Agencia RBS

Com a chegada do mês de abril, a colheita do pinhão teve início e, com isso, já possível encontrá-lo em mercados e fruteiras de Passo Fundo, no norte gaúcho.

Na região, a produção do pinhão precoce — o primeiro a ser colhido — deve ter uma redução de 40% em relação a anos anteriores, segundo estimativa da Emater. A queda é atribuída à falta de chuvas no verão, época de maturação, o que impactou diretamente o desenvolvimento das pinhas.

De acordo com o gerente adjunto da Emater Regional de Passo Fundo, Idenir José Deggerone, já é possível observar prejuízos.

— Há registro de problema de maturação, porque viemos de uma estiagem. O que se observa são pinhões menores, menos pinhões por pinha, e inclusive o abortamento de pinhas.

A tendência, segundo ele, é de que, com a retomada das chuvas, a safra termine de forma mais equilibrada. Em todo o Estado, a Emater projeta uma produção de 860 toneladas. Caso se confirme, será um volume 16% menor na relação com o ano passado.

A maior parte da produção está concentrada na Serra Gaúcha, Hortênsias e Campos de Cima da Serra, que devem colher mais de 600 toneladas. No Planalto — região de Passo Fundo — a estimativa é de 110 toneladas, enquanto as regiões Centro Serra e Serra do Botucaraí devem somar aproximadamente 150 toneladas.

Mais procura, maior o preço

O valor inicial pode variar de R$ 13 a R$ 15 o quilo. Até o fim do mês de abril, o preço ainda deve oscilar, segundo Leandro Luiz Cara, proprietário de uma fruteira em Passo Fundo.

— A procura está boa. Mas a partir do momento que começa a esfriar, aumentam mais as vendas. E se aumentar o frio, consequentemente vai aumentar o preço — relatou.

Falta de chuva prejudicou o desenvolvimento do pinhão precoce. Rejane Paludo / Emater / Divulgação

Ameaça de extinção

Os fatores climáticos dos últimos anos no Estado, como chuvas e temperaturas fora do normal, reduziram a produtividade do pinhão. Mas a preocupação é também com o desaparecimento da araucária, alvo de crimes ambientais. A árvore nativa que dá origem à semente, está ameaçada de extinção.

A espécie é protegida por lei, e seu corte sem autorização é considerado crime ambiental. Por isso, a colheita, o transporte, a comercialização e o armazenamento do pinhão no Estado só é permitido a partir 1º de abril.