A segurança gaúcha criou o problema na Penitenciária de Canoas e agora terá que resolver

Uma arma foi entregue para que um traficante matasse outro dentro de uma penitenciária que deveria ser diferente. A resposta das forças de segurança do Estado precisa ser contundente para evitar que balas perdidas e homicídios se tornem recorrentes. Quando as facções saem dos seus embates diretos, sobra para a população ver o amento dos crimes. Tudo que não queremos é um avanço da criminalidade ou uma reversão dos bons resultados das ações de segurança dos últimos anos no Rio Grande do Sul.