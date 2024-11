Suspeito de ser o autor do disparo que matou uma jovem, vítima de bala perdida, na zona sul de Porto Alegre, um homem que atuaria como segurança do tráfico de uma facção criminosa havia sido preso quatro dias antes do crime, com um arsenal de munição. Fabiano de Souza, 19 anos, no entanto, não chegou a ser mantido preso — foi solto por decisão judicial, durante audiência de custódia.