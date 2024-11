Subcomandante diz que BM está preparada para eventual onda de violência relacionada à morte de líder de facção na Pecan

O subcomandante-geral da Brigada Militar (BM), coronel Douglas Soares, assegurou que a comunidade gaúcha não tem motivos para acreditar nos rumores de uma onda de violência decorrente do assassinato do apenado Jackson Peixoto Rodrigues. O crime, ocorrido no sábado (23), no interior da Penitenciária Estadual de Canoas 3 (Pecan), é atribuído pelas autoridades a disputas de poder entre facções e resultou no afastamento de agentes e do diretor da unidade.