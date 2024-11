A dura vida do Grêmio na reta final do Brasileirão

O Cruzeiro perdeu o título da Sul-Americana para o Racing na tarde de sábado (23). Os mineiros ainda estão na briga por uma vaga indireta na Libertadores do ano que vem. Somar pontos na reta final do Brasileirão é o único caminho para os mineiros disputarem de novo a principal competição continental. Tudo isso vai impactar o duelo com o Grêmio.



O jogo do Mineirão, na quarta (27), cresceu em termos de dificuldade. Na batalha para se afastar da zona do rebaixamento, o time de Renato Portaluppi não pode ser derrotado. Vai ser preciso jogar. Adotar uma postura de apenas se defender, como a utilizada contra o Palmeiras, pode ser fatal.