Os torcedores do Cruzeiro vão ter pesadelos com Martirena por algumas noites. Na final da Sul-Americana deste sábado (23), a equipe brasileira perdeu para o Racing, por 3 a 1, e ficou com o vice da competição continental. O lateral-direito uruguaio balançou as redes aos 15 minutos do primeiro tempo. Antes, logo aos três, o jogador abriu o placar, mas o VAR anulou. Aos 20 minutos, Adrián Martínez ampliou para o time de Avellaneda: 2 a 0.