Tottenham goleia o Manchester City e impõe a quinta derrota seguida a Pep Guardiola

Acostumado às vitórias, o atual tetracampeão nacional Manchester City conheceu sua quinta derrota consecutiva, a terceira pelo Campeonato Inglês, e ampliou a má fase na temporada. Mesmo atuando diante de sua torcida, no Etihad Stadium, o time comandado por Pep Guardiola sofreu uma dura derrota por 4 a 0 diante do Tottenham, neste sábado (23), e continua estacionado nos 23 pontos, na vice-liderança da competição. James Maddison, no dia em que completou 28 anos, foi o destaque da partida, com dois gols.