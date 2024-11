O Arsenal interrompeu uma série de quatro jogos sem vitória no Campeonato Inglês, neste sábado (24), ao dominar o Nottingham Forest e vencer por 3 a 0, no Emirates Stadium, em Londres. Os brasileiros Gabriel Magalhães, Jorginho e Gabriel Jesus foram titulares na equipe da casa, que embolou a briga no G-4 da competição.