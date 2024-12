Principal reforço para a temporada 2025, Oscar deve usar a camisa 8 em seu retorno ao São Paulo

Em sua segunda passagem pelo São Paulo, o meia Oscar deve manter o mesmo número que o acompanhou no futebol chinês. O jogador poderá repetir a camisa 8, que também utilizava nos tempos em que defendia o Shangai Port no continente asiático.

No São Paulo, esse número tem uma grande chance de ficar vago. Giuliano Galoppo vinha sendo o dono da numeração. No entanto, o atleta argentino tem chances remotas de permanecer no clube. Santos e Boca Juniors já manifestaram interesse no atleta.