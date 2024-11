Após dois empates consecutivos, contra Arsenal (1 a 1) e Manchester United (1 a 1), o Chelsea voltou a vencer no Campeonato Inglês. Neste sábado (23), derrotou o Leicester por 2 a 1, no King Power Stadium, pela 12ª rodada. Os gols foram de Nicolas Jackson e Enzo Fernández. Jordan Ayew, de pênalti, descontou no fim.