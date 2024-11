A final que interessa ao Grêmio tem como personagem uma torcida que salvou o próprio clube

Neste sábado (23), a história de torcedores que evitaram o desaparecimento do time dos seus amores pode escrever seu capítulo mais dourado. O Racing enfrenta o Cruzeiro pelo título da final da Copa Sul-Americana. Será a primeira conquista internacional desde 1988 de um clube de poucas taças, mas de muito amor. Há uma ligação deste jogo com a nossa realidade aqui, afinal, a vitória do Cruzeiro sinaliza ao Grêmio um adversário mais leve na próxima quarta-feira (27). Mas não é disso que quero tratar agora aqui. O que me anima a escrever sobre essa final em Assunção é a paixão de uma torcida por seu clube.